De Britse premier Starmer sprak zondag over een 'coalition of the willing', een gelegenheidscoalitie met landen die Oekraïne moeten beschermen. Welke landen precies deelnemen is niet bekend, maar in elk geval gaat het om het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Wel blijft ook voor deze coalitie van landen de VS onmisbaar, gaf Starmer aan. Het plan zal dan ook eerst aan de Verenigde Staten worden voorgelegd.