Oekraïense media: VS komen met extra militaire hulp

Sinds Trump ruim drie maanden geleden zijn voorganger Joe Biden afloste in het Witte Huis, drogen de wapenleveranties die Oekraïne overeind houden langzaam op. Alleen wat Biden al had toegezegd wordt nog geleverd. En zelfs dat lag tijdelijk stil na een in ruzie uitgemond bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Trump.

Maar Trump heeft het Amerikaanse parlement nu laten weten dat hij van plan is deze extra hulp goed te keuren, meldt de Kyiv Post op gezag van diplomaten. Woensdag sloten de VS en Oekraïne eindelijk het grondstoffenakkoord waarop het Witte Huis al maanden aandringt. Trump toont zich ook steeds ongeduldiger over Rusland, dat maar niet instemt met het staakt-het-vuren dat hij heeft voorgesteld.