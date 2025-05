WHO meldt dode door uitbraak miltvuur in Congo en Oeganda

De ziekte waart rond in de oostelijke provincie Noord-Kivu. In het Nationaal Park Virunga zijn ook buffels en nijlpaarden eraan overleden. De uitbraak begon vermoedelijk in het nabijgelegen Oeganda. Daar zijn tot nu toe zeven verdachte gevallen gerapporteerd.

De WHO schaalt in het gebied op om de uitbraak tegen te gaan. „Onze inspanningen zijn gericht op het snel doorbreken van de overdracht van dier op mens”, stelt WHO-dokter Boureima Sambo.

Miltvuur of antrax is een bacteriële infectie die vooral dieren treft. Mensen kunnen de ziekte krijgen door direct contact met besmette dieren of door het eten van besmet vlees. Overdracht van mens op mens is zeldzaam.