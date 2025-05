Nationale veiligheidsadviseur VS Mike Waltz weg

De 51-jarige Waltz raakte in maart in opspraak toen er plannen over een Amerikaanse militaire aanval op Houthi-doelen in Jemen lekten via een Signal-groep die hij had aangemaakt. Hij had per ongeluk de hoofdredacteur van het blad The Atlantic toegevoegd aan de groep. Waltz erkende daarvoor verantwoordelijk te zijn. The Atlantic publiceerde details uit dat overleg, nadat het Witte Huis had gezegd dat er geen geheimen waren besproken.

Eind maart verklaarde het Witte Huis nog dat de zaak rond de Signal-chat was gesloten. Trump nam het op voor Waltz en noemde hem „een goede man” die „zijn lesje had geleerd”.

Bronnen noemen Trumps speciale gezant Steve Witkoff als mogelijke opvolger voor Waltz.

Toen Trump Waltz benoemde reageerden Europese diplomaten voorzichtig tevreden. Europa had het slechter kunnen treffen, meenden bronnen. Waltz zou meer op hebben met Europa en minder met Rusland dan anderen uit Trumps entourage.