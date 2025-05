Zuid-Koreaanse minister van Financiën stapt op

Han maakt met zijn aftreden de weg vrij voor deelname aan de vervroegde presidentsverkiezingen in juni. Hij moet zijn kandidatuur nog aankondigen.

Persbureau Yonhap meldt dat Choi zijn ontslag indiende voordat bekend werd dat de oppositie, die een meerderheid in het parlement heeft, hem wilde afzetten. De oppositie is ontevreden over Chois eerdere waarnemend presidentschap.

Choi was onlangs drie maanden de vervanger van interim-president Han. Het parlement steunde eind december een afzettingsmotie tegen Han, waardoor hij werd geschorst, maar het grondwettelijk hof bepaalde later dat hij in functie mocht terugkeren. Han verving zelf president Yoon Suk-yeol, die is afgezet voor het afkondigen van de militaire noodtoestand.