Duitse sociaaldemocraten houden Hamburg in handen

Een week na een historisch dieptepunt bij de Duitse nationale verkiezingen hebben de sociaaldemocraten (SPD) van interim-kanselier Olaf Scholz een regionale verkiezing in de noordelijke stad Hamburg gewonnen. Een eerste prognose van kiesfunctionarissen zette de SPD bovenaan met 33,7 procent, gevolgd door de conservatieve christendemocraten (CDU) met 20,3 procent en de Groenen met 17,9 procent. In 2020 behaalde de SPD in Hamburg nog 39,2 procent.