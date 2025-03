Zelensky sprak met Meloni over plan voor einde oorlog

Volgens Zelensky is „niemand geïnteresseerd in de voortzetting” van de oorlog, „behalve Poetin”. „Dus is het belangrijk om de eenheid rond Oekraïne te behouden en de positie van onze staat te versterken in samenwerking met bondgenoten: Europese landen en de VS,” schreef Zelensky. „Oekraïne heeft vrede nodig, ondersteund door betrouwbare veiligheidsgaranties.”

Na Zelensky’s aanvaring met Trump in het Witte Huis riep Meloni al op tot een top tussen Europese landen en de VS over Oekraïne. Meloni steunt Oekraïne en onderhoudt goede relaties met Trump.