Zelensky na top in Londen: Oekraïne voelt sterke steun in Europa

Zelensky uitte zijn tevredenheid over wat hij noemde „Europese eenheid op een extreem hoog niveau, die lange tijd niet is gezien”. Tijdens de top zegden meerdere Europese leiders extra militaire steun toe aan Oekraïne, al moeten formele aankondigingen daarover nog worden gedaan. „We werken allemaal samen in Europa om een ​​basis te vinden voor samenwerking met Amerika voor een echte vrede en gegarandeerde veiligheid”, aldus Zelensky.

Vrijdag was Zelensky nog in Washington. Dat bezoek ontaardde in een ruzie met de Amerikaanse president Donald Trump, van wie hij geen toezegging ontving over veiligheidsgaranties bij een eventuele vredesregeling tussen Oekraïne en Rusland.