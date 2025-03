Reuters: Berlijn wil speciale fondsen defensie en infrastructuur

Volgens de ingewijden wordt gepraat over een fonds van ongeveer 400 miljard euro voor investeringen in defensie en een ander fonds van 400 miljard tot 500 miljard euro voor uitgaven aan infrastructuur in het land die vaak verouderd is. Er zou nu gewerkt worden aan de details.

Door de ruzie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky in het Witte Huis van vrijdag zou er een groter gevoel van urgentie zijn in Berlijn om de investeringen in het Duitse leger verder te verhogen en ook om meer militaire steun aan Oekraïne te bieden.

De winnaar van de parlementsverkiezingen CDU/CSU voert met de sociaaldemocratische SPD verkennende gesprekken voor een nieuwe coalitie. Friedrich Merz van het christendemocratische blok CDU/CSU wordt naar verwachting de volgende bondskanselier. Merz heeft gezegd te hopen voor Pasen een nieuwe regering te kunnen vormen.