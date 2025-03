„Veertigdagentijd bij uitstek geschikt voor reflectie”

In veel kerken gaat zondag –zeven weken voor Pasen– de lijdenstijd van start. Andere gaan uit van de zogeheten veertigdagentijd, die woensdag begint. Deze tijd is „bij uitstek geschikt voor reflectie en om op een bijzondere manier bezig te zijn met je relatie met God”, zegt Thamar Achterveld van Tearfund, een christelijke organisatie die werkt aan „een wereld zonder onrecht en armoede”.

Na een onderbreking van twee jaar brengt Tearfund nu voor de veertiende keer een veertigdagenkalender uit. Het thema luidt ”omzien” en wordt ingevuld vanuit Leviticus. „Dit Bijbelboek leert ons veel over hoe God omziet naar de schepping en mensen. We starten met de offers die in Leviticus worden beschreven. Ze zijn in die tijd dé manier om dicht bij God te komen. En we verwijzen daarmee ook naar het offer van Jezus, naar Zijn leven, lijden en sterven”, zegt Achterveld.

Podcast

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bracht onder de titel ”Onder de indruk van Jezus” een lees- en luisterplan uit voor de veertigdagentijd, met podcasts en een e-book. Meer dan 6300 mensen meldden zich al aan om mee te doen, berichtte het NBG deze week.

Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG, stelde het lees- en luisterplan samen. Ze wil mensen „uitdagen” om na te denken over wat het optreden van Jezus bij hen losmaakt.

„Jezus begon zijn openbare optreden met radicale woorden, lezen we in Lucas 4:18-19. De meeste mensen reageerden onthutst in plaats van enthousiast”, zegt ze. „Jezus houdt je een spiegel voor. Bijvoorbeeld: wanneer kreeg je zelf vergeving, maar vond je het moeilijk iemand anders te vergeven?”

Speciaal voor vrouwen die de veertigdagentijd „bewust willen doormaken” verscheen het dagboek ”Hij voor mij”. Dit werd geschreven door Charlotte Glasbergen van ”Zij lacht”, een onderdeel van het NBG.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bracht een kalender voor de veertigdagentijd uit, die mensen „uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten.”

Groei

Het thema van de kalender is ”Als nieuw! Heilig je leven”. „Het is een uitnodiging om ons in deze bijzondere tijd op weg naar Pasen te bezinnen op onze relatie met God, onszelf en onze naaste”, aldus een toelichting op de website van de Protestantse Kerk.

Aan de uitgave werkten diverse scribenten mee, onder wie dr. R. de Reuver, scriba van de PKN, ds. S.M. van Leerdam, directeur van de Pauluskerk in Rotterdam, ds. M.A. Geluk, directeur van Stichting Epafras, en ds. E.L. van Schie, predikant voor migranten.

De afgelopen tijd werden er ruim 51.000 exemplaren van de kalender besteld, aldus een woordvoerder. „Dat is nu al een groei van ruim 4 procent ten opzichte van vorig jaar. De ervaring leert echter dat er ook nog kalenders gedurende de veertigdagentijd worden besteld.”

Kinderen

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) heeft dit jaar twee eerder verschenen lijdenstijdboekjes „volledig herzien, opnieuw geïllustreerd en vormgegeven”. ”Hoor Zijn stem” volgt de geschiedenis van het lijden en sterven van de Heere Jezus vanuit het Johannesevangelie, terwijl ”Waar is het Lam?” stilstaat bij gedeelten uit de hele Bijbel.

Beide uitgaven bevatten onder meer dagboekstukjes en bij elke week enkele „creatieve verwerkingen”. De bijgeleverde weekkaarten kunnen als slinger worden opgehangen, „zodat kinderen de weken tot Pasen kunnen aftellen”.

De boekjes voorzien in een behoefte, aldus een medewerkster van de JBGG. „Er zijn al zo’n 600 exemplaren besteld.”