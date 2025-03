Inloggen voor belastingaangifte beperkt mogelijk door drukte

„Wij vragen u om later terug te komen. Onze excuses voor het ongemak”, bericht de Belastingdienst regelmatig aan mensen die hun belastingaangifte willen doen op de eerste dag van het jaar dat dit mogelijk is. Een woordvoerder legt uit dat het om een soort digitale wachtrij gaat en het vaak mogelijk is om even later weer in te loggen. De woordvoerder vergelijkt het met het doseren van het aantal auto’s dat invoegt op een drukke snelweg om het verkeer goed door te laten stromen. Bezoekers van de site moeten gedoseerd worden toegelaten om het systeem niet te vol te laten lopen.

Zaterdag is de eerste dag dat mensen hun belastingaangifte kunnen doen van hun inkomsten in 2024. Ongeveer 9,4 miljoen mensen moeten hun aangifte doen. Het gaat om 6,9 miljoen particulieren en 2,5 miljoen ondernemers. Rond 14.30 uur waren ongeveer 400.000 aangiftes gedaan, meldt de Belastingdienst.