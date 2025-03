Fiscus verwacht 9,4 miljoen aangiften, weer veel hulp beschikbaar

Om te helpen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting is er naast de Belastingtelefoon voor het tweede jaar op rij de Belastingtelefoon-bus. Die staat deze maand op verschillende dagen in veertien gemeenten door heel Nederland, waaronder Middelburg, Haarlem, Winterswijk en Maastricht. Medewerkers in de bus beantwoorden alleen algemene vragen, zegt de fiscus, maar ze kunnen wel doorverwijzen als er meer specifieke kwesties zijn. Ook bij belastingkantoren, bibliotheken en maatschappelijke instanties is gratis hulp te vinden.

Vorig jaar kreeg de Belastingdienst in maart en april een recordaantal van 10,3 miljoen aangiften binnen.