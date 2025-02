Paus had ‘geïsoleerde ademhalingscrisis’, meldt Vaticaan

Eerder vrijdag werd gemeld dat de gezondheidstoestand van de paus niet langer kritiek, maar wel gecompliceerd is. De 88-jarige paus is twee weken geleden opgenomen en het Vaticaan brengt dagelijks officiële updates naar buiten over zijn gezondheid. Afgelopen zaterdag stond daar voor het eerst in dat zijn toestand „kritiek” was, maar de afgelopen dagen wordt dat woord niet meer gebruikt.