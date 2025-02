Medewerkers FNV eisen inspraak bij benoeming interim-bestuur

Westhoek houdt er rekening mee dat de nog te benoemen interim-bestuursleden wel drie maanden tot een half jaar kunnen blijven in afwachting van de uitgestelde verkiezingen voor een nieuw bestuur en voorzitter. Die werden eerder deze maand opgeschort na interne onrust.

„Dit proces moet liever langdurig en goed dan kort en afgeraffeld. Wij hebben ook een overgangsplan gepresenteerd en op de meeste punten gaat de raad van toezicht daarin mee. Maar we willen ook meepraten over het interim-bestuur en dat hebben we de raad laten weten. Dat is een lijn waar we stevig aan vasthouden en er zijn meerdere wegen om daar te komen”, aldus de vertegenwoordiger van het FNV-personeel.

Eerder staakten de medewerkers van de vakbond al om het bestuur te laten terugtreden en de verkiezingen uit te stellen. Op 7 maart eindigt de termijn van het bestuur en moet een interim-bestuur „werken aan het herstel van vertrouwen binnen de vereniging, het zorgen voor een zorgvuldige afronding van de onafhankelijke onderzoeken, en de organisatie van de voorzitters- en bestuursverkiezingen”, werd vrijdag bekend.