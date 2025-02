Politie houdt terreurverdachte aan uit Venray

De verdachte kwam eerder deze maand in beeld toen de Belgische politie navraag deed bij de Nederlandse autoriteiten over een aantal profielen op sociale media. De Belgen vermoedden dat de gebruiker van een van de accounts mogelijk een gewelddadige aanslag wilde plegen. Dat zou blijken uit een filmpje op TikTok, waar de man duizenden volgers had.

De Nederlandse politie kwam na onderzoek uit bij de verdachte uit het Limburgse Venray, een asielzoeker uit Syrië die sinds 2018 in Nederland verblijft. Bij onderzoek naar zijn sociale media vond de politie een filmpje „waarin de verdachte zingend het martelaarschap aanmoedigt en verheerlijkt”. Daarnaast deelde hij ook een oproep van terreurgroep Islamitische Staat om aanslagen te plegen.

Bij de aanhouding van de man zijn twee mobiele telefoons en een laptop in beslag genomen.