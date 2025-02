Tientallen waarschijnlijk bedolven onder ijs in Indiase Himalaya

De ijslawine gebeurde in de regio Chamoli, bij de grens met Tibet. De weg waar de mensen aan het werk waren, ligt vlak bij een populaire hindoetempel, die jaarlijks door honderdduizenden mensen bezocht wordt. Het sneeuwt momenteel hard in die regio, waardoor het moeilijk is voor reddingswerkers om het gebied te bereiken en te zoeken naar overlevenden.