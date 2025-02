Zeker 133 Syriërs vanuit Duitsland teruggekeerd naar thuisland

Het werkelijke aantal terugkeerders is mogelijk groter, omdat dit alleen gaat om Syriërs die de financiële hulp hebben aangenomen. Vorig jaar vertrokken 85 Syriërs met behulp van de regelingen in de deelstaten en 8 in 2025. Daarnaast hebben tot en met 16 februari ook 40 Syriërs gebruikgemaakt van het landelijke programma, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De landelijke overheid biedt Syriërs sinds medio januari financiële hulp aan bij hun terugkeer naar Syrië. De bedragen variëren van maximaal 4000 euro per familie tot maximaal 1000 euro per persoon. Dat geld is voor de terugreis en het opnieuw opbouwen van hun leven in Syrië.

De meeste Syriërs in Duitsland verlieten hun thuisland vanwege de Syrische burgeroorlog die in 2011 uitbrak. Sinds de val van dictator Bashar al-Assad in december zijn meer dan 1 miljoen Syriërs huiswaarts gekeerd. Het gaat daarbij om Syriërs die in eigen land op de vlucht waren en Syriërs die naar het buitenland waren vertrokken.