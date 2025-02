Redacteur Cornelis Boon woonde een kerkdienst bij in Oekraïne: „Hier voel je echt de noodzaak om op God te vertrouwen”

Aan het front, in de loopgraven is niemand nog atheïst, zegt een predikant nadat buitenlandredacteur Cornelis Boon soldaten aan het front bezocht. „Heet water en gedroogde aardappelen zijn de voeding waarop deze mannen de strijd moeten aangaan met de Russen.” Een kapelaan houdt een korte preek en bidt met de soldaten. Ze krijgen cola, chocola en appels.

In de podcast vertelt Cornelis het verhaal dat elders een predikant is opgepakt die voedsel wilde brengen aan het front. Omdat hij de juiste papieren niet bij zich had, werd hij door de politie meegenomen. Hij werd gedwongen een document te tekenen dat hij vrijwillig het leger ingaat. Soldaten zijn hard nodig, maar veel jongeren willen niet vechten. „Er wordt gezegd dat er per dag 1000 Oekraïners worden uitgeschakeld en aan Russische zijde naar schatting zo’n 1800 per dag.”

Op zondag bezocht Cornelis Boon een kerkdienst. Daar klonk de boodschap om niet bezorgd te zijn, maar het vertrouwen op God te stellen. Cornelis: „In Nederland zijn we over het algemeen niet bezorgd om ons leven. Hier moet iedereen vrezen voor zijn leven. Dan voel je echt de noodzaak om op God te vertrouwen. Elke nacht heb je Gods bescherming eigenlijk nodig op een plek als Kyiv, maar zeker ook dichter naar het front. Omdat een drone of een raket je zomaar kan treffen in je slaap. Dat maakt ook die boodschap heel aangrijpend.”

De plannen van Trump om met Rusland te komen tot een bestand, noemen de Oekraïners die Cornelis spreekt, dwaas. De reacties over het vervolg van de oorlog zijn verdeeld. De een wil doorvechten en ander wil hoe dan ook dat er snel vrede komt.

