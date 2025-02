Landen steunen miljardenplan tegen verlies biodiversiteit

De overeenkomst moet landen helpen tegen het einde van dit decennium 200 miljard dollar per jaar op te halen. Het geld is nodig om de doelstellingen van het Kunming-Montreal Raamwerk voor Biodiversiteit te halen. Dit historische natuurpact dat in 2022 werd aangenomen varieert van het veiligstellen van schoon water tot het halveren van de voedselverspilling en het terugdringen van het gebruik van schadelijke chemicaliën.

Het besluit vertegenwoordigt een „evenwichtige compromisoplossing”, zei Maria Angélica Ikeda, die de Braziliaanse delegatie leidt. Brazilië, dat in november gastheer zal zijn van de volgende grote VN-klimaattop, is „erg blij”, voegde ze eraan toe.

De landen slaagden er niet in een nieuw mondiaal natuurfonds op te richten, wat een belangrijke eis van de ontwikkelingseconomieën was. De gesprekken volgden op een eerdere, onbesliste top in Colombia vorig jaar.