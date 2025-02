Man vlucht direct na veroordeling in rechtbank Brussel

De man was een van de verdachten in een zaak rond mensenhandel, uitbuiting en prostitutie. Donderdagmiddag werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Het Openbaar Ministerie vroeg daarop zijn onmiddellijke aanhouding. De rechtbank ging daarmee akkoord, maar om een nog onduidelijke reden was er geen politie in de zaal om de man in de boeien te slaan. Die nam daarop de benen.