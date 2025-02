Dr. Fieret op open dag GBS: Haastig Bijbellezen is nutteloze bezigheid

Achter de glazen entree van het pand van de Gereformeerde Bijbelstichting lopen enkele tientallen bezoekers na een rondleiding richting de loods aan de achterkant van het gebouw. Links en rechts staan stands van Bijbelverspreidingsorganisaties als Hulp vervolgde christenen en de Trinitarian Bible Society.

„We zijn in 2016 begonnen met deze open dagen”, zegt Johan Haalboom, verantwoordelijke voor het donateurs- en boekhandelbestand van de stichting. „Toen was er nog niet veel opkomst als nu. Woensdag waren er zo’n 350 mensen aanwezig. Donderdag hadden we alleen een ochtendprogramma en kwamen er ongeveer 100 bezoekers.”

Aardig

Een van die bezoekers is Qiyu Zou, medewerker van de Trinitarian Bible Society (TBS). Zij was nauw betrokken bij de promotie van de nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Chinees die twee jaar geleden uitkwam. „Het is de eerste keer dat ik deze open dag bijwoon. Ik vind de mensen die deze dag bezoeken erg aardig en wij hebben een goede geestelijke omgang samen. Ik vind het goed om hun te vertellen over het werk dat we doen.”

Nieuws in beeld Qui Zou werkt sinds kort bij de TBS en was nauw betrokken bij de nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Chinees. beeld RD Jan Evers: „Het Woord bindt samen.” beeld RD Johan Haalboom: „Gisteren waren er zo’n 350 mensen aanwezig.”

Thuis

Ook voor de gepensioneerde Jan Evers uit Veenendaal is het de eerste keer dat hij een open dag van de GBS bezoekt. Hij voelt „een band” rond het Woord en in de gesprekken over het geloof. „Er komen mensen uit allerlei kerken. Het Woord bindt samen. Ik voel me hier thuis.” Lachend: „Ik zou hier wel willen blijven.”

„Ik vind deze dagen boeiend en nuttig”, zegt de Rotterdammer Juan Ricardo Steven Jagat. „God heeft mij naar de gereformeerde gemeente aan de Boezemsingel in Rotterdam geleid. Ik zie hoe belangrijk het is dat de Statenvertaling altijd zuiver bij de mensen gebracht wordt en dat er mensen zijn die erover waken. Enkele eeuwen geleden moesten mensen hun leven geven om dit Woord te verspreiden.”

Praktijk

Lees de Bijbel zoals een mijnwerker die op zoek is naar goud, zegt W. Fieret, oud-bestuurder en lector van het Hoornbeeck College, in een lezing die hij donderdag hield. Hij wijst de stampvolle hoofdzaal op het belang van de Bijbel in de kerkgeschiedenis. Daarbij richt hij zich met name op de visie die nadere reformatoren hadden op het lezen van de Bijbel. „Tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw was de leer gereformeerd. Een eeuw later moest de volgende stap gezet worden: het dagelijkse leven moest gereformeerd worden. Met andere woorden: van de theorie naar de praktijk.”

En dat ging volgens de nadere reformatoren niet zonder de Bijbel, zegt Fieret. Hij leest bij deze theologen dat het persoonlijk Bijbellezen cruciaal is. „Het is Gods bevel en het is een middel om mensen tot het geloof te brengen”, citeert hij de zeventiende-eeuwse theoloog Gisbertus Voetius.

Slordig

Het Bijbellezen moet overigens niet haastig en snel gebeuren, benadrukt de lector. „De Kralingse predikant Theodorus van der Groe schreef: „Zo’n manier van Bijbellezen is een zeer ellendige, nutteloze en rampzalige bezigheid. Dan ga je altijd vertrouwelijk het Woord van God om, zonder ooit iets van de hemelse zoetheid ervan te proeven.””

Hoe moet je dan wel Bijbellezen? Dat legt Fieret uit met behulp van een boek van de „vrij onbekende” oudvader Adrianus Cocquius (1617-1683). „Allereerst is het belangrijk om zelf de Bijbel te lezen, anders is het niet profijtelijk om naar een Bijbelkring te gaan. Daarbij is het goed om het gelezen Bijbelgedeelte met anderen te bespreken. Bijbellezen verrijkt het geheugen. Je moet de kennis vasthouden. Door overdenking worden we moreel gevormd.”

Nut

„Cocquius zegt dat je jezelf moet afvragen wat het nut ervan is voor je ziel”, zegt Fieret. „Er moet onder andere eerbied en nederigheid zijn, maar ook honger en dorst naar de kennis van de Zaligmaker. De Bijbel is anders dan het beste theologische boek. Er is geen boek dat zo direct Gods eer en uw zaligheid beoogt en aan zonde ontdekt.”