GBS neemt werk Chinese Vertalers over

Dat maakte de GBS deze week bekend. De stichting De Chinese Vertalers werd eind vorige eeuw opgericht door dr. ir. M. (Maarten) Burggraaf (1930-2024), aanvankelijk werkzaam bij Siemens en in de jaren tachtig kandidaat in de Gereformeerde Gemeenten. Doel van de stichting is „het vertalen, uitgeven en verspreiden van Bijbelse gereformeerde literatuur in China en omringende landen”, zo vermeldt de website.

„Het kost waarschijnlijk nog een jaar of drie, vier om de vertaling van het Oude Testament af te krijgen” - Gijs van Wijk, GBS-medewerker

Een groot project dat de stichting in 2013 realiseerde, is de vertaling van de (Amerikaanse) psalters in het Chinees, het zogeheten Mandarijn. De publicatie bevatte tevens een vertaling van de oudkerkelijke en de Nederlandse belijdenisgeschriften, de Ziekentroost, een korte versie van de Dordtse Kerkorde, de Westminster Confessie en de liturgische formulieren. Ook verzorgde Burggraaf een vertaling van het Vragenboekje van Abraham Hellenbroek en van het Kort Begrip van ds. G.H. Kersten.

Logische keuze

Nu Burggraaf, vorig jaar, is overleden, neemt de GBS de activiteiten van de stichting over. Dat de stichting zich tot de GBS wendde, was een „logische keuze”, aldus de GBS. Mede omdat deze stichting al geruime tijd betrokken is bij het vertalen van de Bijbel in het Mandarijn.

„Na het overlijden van de heer Burggraaf heeft stichting De Chinese Vertalers weinig activiteiten ontplooid”, licht GBS-medewerker Gijs van Wijk toe. „Als GBS willen we gaan bezien hoe we de circa 2000 (psalm)boeken die er nog liggen, verder kunnen verspreiden. Met de bede dat ze, zowel in China als onder Chineessprekenden buiten China, gezegend mogen worden.”

De contacten die de GBS met Chinezen heeft verlopen voor een deel rechtstreeks, voor een deel via de Trinitarian Bible Society (TBS). Van Wijk: „Wij steunen bijvoorbeeld een project van de TBS om de hele Bijbel in het Mandarijn te vertalen. Daarvan is het Nieuwe Testament inmiddels af. Aan de vertaling van het Oude Testament wordt, in de Verenigde Staten, nog gewerkt. Het kost waarschijnlijk nog een jaar of drie, vier om dat af te krijgen.”

Brontekst

Werkt de GBS op dit terrein misschien ook samen met de Hudson Taylor Stichting, die immers eveneens tot doel heeft de theologie van de Reformatie voor Chineessprekende christenen te ontsluiten? „Er zijn wel goede contacten met deze stichting, maar van echte samenwerking is geen sprake. Een belangrijk verschil is dat zij reeds bestaande Bijbelvertalingen in het Chinees accepteren die op een andere brontekst zijn gebaseerd, de zogeheten Union Version. De TBS en wij houden vast aan de zogeheten Textus Receptus, die ten grondslag ligt aan de Statenvertaling en de King James.”