NAVO-baas Rutte schuift zondag aan bij defensieoverleg in Londen

Starmer ontvangt onder anderen premier Dick Schoof, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Franse president Emmanuel Macron. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is er hoogstwaarschijnlijk ook bij.

De leiders spreken over de veiligheid en defensie in Europa. Gastheer Starmer werkt aan een plan om Oekraïne veiligheidsgaranties te bieden als het komt tot een einde aan de oorlog met Rusland. Daarbij moeten Europese militairen een belangrijke rol spelen, als het aan het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ligt, maar dan wel met de Verenigde Staten als stok achter de deur. Starmer is momenteel in Washington om daarover te spreken met president Donald Trump.