Paus aan de beterende hand, maar situatie blijft nog even onzeker

Buitenland

Het gaat nog altijd de goede kant op met de gezondheidstoestand van de paus, maar „gezien de complexiteit van zijn klinische toestand” is het te vroeg om een goede prognose te geven. Daarvoor moet zijn situatie nog zeker enkele dagen verbeteren, meldt het Vaticaan in een nieuwe update over het welzijn van de paus.