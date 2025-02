Prins Willem Alexandersluis vanaf middernacht dicht voor schepen

Schepen tot 95 meter kunnen wel door de drie kleinere sluiskolken, ook bekend als de Oranjesluizen. Bootverkeer tussen de 95 en 110 meter kan omvaren via de IJssel bij genoeg waterstand, voor langere boten is geen omvaarroute.

Tijdens de werkzaamheden kunnen mensen ook niet over het Schellingwoude complex lopen of fietsen, zij kunnen wel via de Schellingwouderbrug.

Het is de eerste sluiting voor de renovatie van de Prins Willem Alexandersluis, tijdens deze werkzaamheden wordt onder meer een deur gewisseld. Later volgen nog twee langere sluitingen, maar die zullen volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat pas in 2027 zijn.