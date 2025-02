Westerse diplomaten herdenken vermoorde Poetin-criticus in Moskou

Nemtsov, vicepremier onder voormalig president Boris Jeltsin, voerde campagne tegen president Vladimir Poetin en zijn bondgenoten, zoals de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov. Hij werd op 27 februari 2015 doodgeschoten toen hij ’s avonds met zijn vriendin naar huis liep, nabij het Kremlin. Hij was 55 jaar. Vijf Tsjetsjenen werden veroordeeld voor de huurmoord, maar de opdrachtgever bleef onbekend.

Ook Russische burgers herdachten Nemtsov bij het geïmproviseerde monument, dat zijn aanhangers onderhouden. De politie arresteerde een burger en twee videojournalisten van het mediakanaal RusNews, maar liet hen zonder aanklacht vrij, meldde mensenrechtenorganisatie OVD-Info. Op een door RusNews gepubliceerde video verwijderen gemeenteambtenaren de bloemen en de krans van de diplomaten na de ceremonie.

Nemtsov vertegenwoordigde de liberale vleugel in het parlement. Hij was tegen de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de daaropvolgende militaire steun voor pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Nemtsov was een bondgenoot van Aleksej Navalny, die vorig jaar in de gevangenis overleed, en sprak samen met hem op oppositiebijeenkomsten in het begin van de jaren 2010.