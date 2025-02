Ethiopische premier bezoekt Somalië in toenaderingspoging

Afgelopen jaar liepen de spanningen tussen de twee weer hoog op toen Ethiopië een deal sloot met de eenzijdig afgescheiden Noord-Somalische regio Somaliland over toegang voor Ethiopië tot de zee via de haven van Berbera. Somaliland claimde begin vorig jaar dat Ethiopië zodoende het land officieel had erkend, tot woede van de Somalische regering in Mogadishu. Turkije heeft bemiddeld in het conflict en Ethiopië en Somalië herstelden de diplomatieke betrekkingen.

Volgens plaatselijke media zijn er in de buurt van de luchthaven waar premier Ahmed en zijn delegatie in Mogadishu waren gearriveerd mortiergranaten ontploft. Somalië blijft instabiel en de jihadistische terreurbeweging al-Shabaab is op veel plaatsen actief.