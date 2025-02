Piloot gebeten door vogelspin zonder dat passagiers het weten

Nadat de spin –vermoedelijk een tarantula– de piloot gebeten had, ontstond er consternatie in de cockpit, schrijft het AD. Stel dat de piloot een allergische reactie zou krijgen, dan zou hij het toestel niet langer kunnen besturen. Om dat te voorkomen greep de bemanning meteen naar de EHBO-kit. Ze dienden de piloot een speciale injectie toe zodat hij door kon blijven vliegen.

Het probleem was daarmee echter niet opgelost, want de spin was inmiddels verdwenen. In Madrid werd het toestel, dat eigenlijk naar de Spaanse plaats Vigo had moeten doorvliegen, aan de grond gezet. De passagiers werden geëvacueerd met het excuus dat er technisch onderhoud nodig was. Over de tarantula werd met geen woord gerept. Specialisten kamden het vliegtuig van voor tot achter grondig uit en desinfecteerden het hele toestel.

Het blijft een raadsel hoe de spin in de cockpit kon kruipen, schrijft het AD. Het vermoeden bestaat dat het dier tijdens een eerdere vlucht tussen Madrid en Casablanca (Marokko) met de bagage mee naar binnen is geglipt.

Na de inspectie vertrok het toestel alsnog naar eindbestemming Vigo. De passagiers, die inmiddels wel op de hoogte waren van de echte reden van de tussenlanding, zaten echter niet meer zo rustig. Spaanse media berichtten dat ze voortdurend hun stoelen, bagage en de gangpaden controleerden om er zeker van te zijn dat er niet nog een spin aan boord zou zijn.