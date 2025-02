Waar kopen we dweilen, airfryers en pedaalemmers als het niet bij Blokker is?

Wie Blokker zei, zei in één moeite door ook Leifheit, Brabantia en Curver. Zei, want hoewel een nieuwe eigenaar werkt aan een doorstart van een aantal Blokkers, is het voor de meeste winkels definitief gedaan.

Dat roept de vraag op hoe hard het faillissement drukt op bijvoorbeeld de pedaalemmers van Brabantia. En waar slijten Leifheit en Curver voortaan hun wasrekken, dweilemmers en opbergboxen? Nu dat in zo’n 350 fysieke winkels en de webshop van Blokker niet meer kan, waar dan nog wel?

„Het retaillandschap is in de afgelopen jaren flink veranderd, dat zien wij bij Brabantia ook” Brandmanager Brabantia

Hoe hard drukt het faillissement van Blokker op bijvoorbeeld de pedaalemmers van Brabantia? beeld ANP, Rob Engelaar

„Als al die winkels er ineens niet meer zijn, dan verliezen deze merken een belangrijk verkoopkanaal”, zegt winkeldeskundige Cor Molenaar. „Die zullen dat zeker merken aan hun omzet.”

Leifheit Nederland reageert niet bijster enthousiast op vragen van Trouw over hoe het verder moet in een leven zonder (het grootste deel van) Blokker. „Helaas kunnen wij u hierover geen informatie verschaffen”, antwoordt de woordvoerder. De Duitse Leifheit Gruppe zal zich wel redden zonder Blokker. Het bedrijf (1100 medewerkers) levert zijn producten aan 80 landen wereldwijd. Maar, zo zegt Molenaar: „Merken als Leifheit, Brabantia, Princess en Tefal zijn niet zo sterk als ze zelf wellicht denken. Als consumenten bij de Action een goede pedaalemmer denken te zien, kopen ze die.”

De brandmanager van Brabantia laat weten „geen specifieke uitspraken te doen over Blokker”, maar mailt toch. „Blokker was jarenlang een vertrouwde naam in de winkelstraten en heeft een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven van veel consumenten. Het retaillandschap is in de afgelopen jaren flink veranderd. Dat zien wij bij Brabantia ook.”

Consumenten bezoeken, nog meer dan voorheen, vooral webwinkels, merkt het bedrijf. „We hebben ons daar in de afgelopen jaren al proactief op aangepast door onze producten niet alleen bij fysieke winkels en ketens, maar ook online aan te bieden bij toonaangevende retailers zoals Bijenkorf, bol.com, Amazon, speciaalzaken en bouwmarkten. Hierdoor zijn we daar waar de consument ons zoekt en weten ze het merk nog steeds goed te vinden.”

Net als Leifheit is ook Brabantia een internationale speler met kantoren en fabrieken van Oostenrijk tot de VS en van Finland tot China. Curver, dat voornamelijk plastic wasmanden en opbergkratten maakt, is herhaaldelijk om een reactie gevraagd. Het bedrijf neemt niet op en mailt niet terug.

Leeggekomen

Intussen zien tal van winkelketens wel brood in de 350 leeggekomen Blokkers. Warenhuis Hema heeft interesse in „enkele panden”, liet het weten. Drogisterijketen Kruidvat heeft tien tot twintig voormalige Blokkerfilialen op het oog, schoenenzaak Van Haren trekt in minstens negen lege Blokkers, branchegenoot Shoeby heeft interesse, discounter Normal is in de race en budgetketen Wibra betrekt 33 panden van het failliete Blokker.

Budgetketen Wibra betrekt 33 panden van het failliete Blokker. beeld ANP, Lina Selg

Daarnaast worden Action en Xenos veelvuldig genoemd, zegt merkendeskundige Richard Otto, coauteur van het boek ”Blokker: huishoudwinkel in crisistijd”. „Naast deze usual suspects is het interessant om andere spelers te noemen, die jaren geleden al hun assortiment hebben uitgebreid, zoals Albert Heijn en Ikea.” De Zaanse supermarkten verkopen steeds meer Blokkerachtige spullen en het Zweedse woonwarenhuis broedt op kleinere stadsfilialen.

Otto spreekt van branchevervaging, een term die in de detailhandel wordt gebruikt als bedrijven hun assortiment dusdanig verbreden dat ze niet meer in een bepaald hokje zijn te plaatsen. Kruidvat bijvoorbeeld, is van oorsprong een drogisterijketen, maar in de (web)winkels is ook speelgoed, kleding en elektronica te koop. Die ontwikkeling heeft Blokker, dat bleef vasthouden aan een traditioneel assortiment, de kop gekost, stelt Otto.

„De oude Blokkerlocaties zijn duur; passen die hoge huurprijzen bij budgetwinkels?” Cor Molenaar, winkeldeskundige

Wie profiteert er vooral van de Blokkererfenis? Otto verwacht dat de buit verdeeld zal worden over meerdere spelers. „Bol.com, MediaMarkt en Coolblue zullen in het gat springen voor duurdere apparaten, zoals stofzuigers en airfryers.”

Alibaba-achtig

De Hema, die in het middensegment opereert, zal ook profiteren. Voor laaggeprijsde artikelen gingen consumenten doorgaans al niet naar Blokker. Op de markt voor budgetproducten maakt Action de dienst uit, naast talloze, vaak Chinese webwinkels als Temu en Alibaba.

Nieuwe eigenaar Roland Palmer maakt een doorstart met de franchise-Blokkers en de webshop. Otto verwacht dat deze Blokker 2.0 dichter tegen Action aankruipt. „Grote kans dat we daar meer Alibaba-achtige producten gaan zien.”

Het valt deskundige Molenaar op dat veel partijen die op de lege Blokkerpanden duiken, in de hoek van de budgetketens zitten. Molenaar betwijfelt of dat rendabel is. „De oude Blokkerlocaties zijn duur. Passen die hoge huurprijzen bij budgetwinkels?”

Tot slot worden de toch al geplaagde winkelcentra er volgens Molenaar niet aantrekkelijker op met de komst van allerlei discounters, in plaats van hoogwaardige speciaalzaken. „Deze ontwikkeling is een verarming van de winkelstraat.”