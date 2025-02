Coalitie Overijssel wil ook best als minderheid door

Binnenland

De coalitiepartijen in de provincie Overijssel willen best met een minderheid door. Door een recente breuk in de BBB-fractie heeft de coalitie, met daarin verder VVD, GroenLinks, PvdA en SGP, met 23 van de 47 zetels nu geen meerderheid meer in Provinciale Staten. In het debat over de ontstane situatie, die in de politiek ongebruikelijk is, bleek dat deze verhoudingen zomaar zo kunnen blijven.