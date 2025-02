BBB-fractie in Overijssel maakt excuses voor politieke onrust

Binnenland

De BBB-fractie in Overijssel heeft excuses gemaakt voor de ontstane situatie in het provinciebestuur. Na twee breuken binnen de fractie in negen maanden tijd, heeft de coalitie geen meerderheid meer in Provinciale Staten. „De ontstane situatie maakt ons niet alleen verdrietig en teleurgesteld, maar geeft ook echt het gevoel dat we tekortgeschoten zijn”, zei fractievoorzitter Carla Evers van de BBB in een debat over huidige politieke situatie in Overijssel.