Eigenaar van Douwe Egberts boekt recordwinst, terwijl koffieprijs blijft stijgen

Aan koffie is heel veel te verdienen, blijkt woensdag uit de gepubliceerde cijfers van het bedrijf, dat ook eigenaar is van merken als Senseo en Pickwick. De onderneming behaalde in 2024 een omzet van 8,8 miljard euro, 5,3 procent meer dan het jaar ervoor. De nettowinst schoot daarbij omhoog tot 543 miljoen euro.

Topman Rafa Oliveira geeft aan erg blij te zijn met de sterke resultaten. Inmiddels heeft hij de aandeelhouders van JDE Peet’s een hoger dividend beloofd.

Koffiebonen

De topman verklaart het betere resultaat uit onder meer een efficiëntere productie. Dat is echter niet het hele verhaal. Het bedrijf verhoogt de koffieprijzen voortdurend.

Hard nodig, volgens JDE Peet’s, omdat koffiebonen in korte tijd veel duurder zijn geworden. Dat komt onder meer door voor de landbouw ongunstige weersomstandigheden in belangrijke koffieproducerende landen. Daarnaast spreekt het bedrijf van „ernstige verstoringen in de toeleveringsketen”, zoals vertraagde transporten. Ook geopolitieke factoren zouden een rol spelen, maar dat licht de fabrikant niet toe.

Al die problemen hebben er in ieder geval niet toe geleid dat de winstgevendheid van de onderneming is afgenomen. De conclusie kan worden getrokken dat het JDE Peet’s is gelukt om alle extra kosten door te berekenen aan de klanten, en meer dan dat.

Aan koffie is erg veel geld te verdienen. beeld RD

Albert Heijn

De inkopers van de Nederlandse supermarkten zullen zich na de publicatie van de resultaten van JDE Peet’s ongetwijfeld achter de oren krabben. En dat vast niet voor het eerst.

De prijs van koffie in de winkel hangt af van de onderhandelingen tussen de fabrikanten, zoals het moederbedrijf van Douwe Egberts, en de supermarktketens. Die laatste verdienen naar eigen zeggen relatief weinig aan de producten die ze verkopen. Hun marges zijn laag, ook die op koffie en thee. Het geld dat daarmee wordt verdiend, komt dus vooral bij bedrijven als JDE Peet’s terecht.

Momenteel vinden scherpe onderhandelingen plaats tussen de koffiefabrikant en onder meer Albert Heijn en Jumbo. Die supermarkten willen ervoor zorgen dat koffie niet nog duurder wordt. Om die reden zijn bepaalde producten van Douwe Egberts in veel winkels niet meer verkrijgbaar.

De supermarktketens hebben na de winststijging bij JDE Peet’s een extra aanleiding om nog beter hun best doen om hun inkoopprijzen bij Douwe Egberts omlaag te krijgen, of er in elk geval voor te zorgen dat ze niet verder stijgen.