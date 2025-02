Woonzorgcentrum in Maastricht wordt ontruimd na waterlekkage

Binnenland

Woonzorgcentrum De Koepelhof in Maastricht wordt ontruimd nadat daar eerder op dinsdag een waterlekkage was, meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg. In verband met de lekkage, die inmiddels is gestopt, moest de stroom worden afgesloten. Enkele woonruimtes hebben schade opgelopen door het water.