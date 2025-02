Canadezen fel in verzet tegen claim Trump

„Ik denk dat Canada er veel beter aan toe zou zijn als 51e staat van de VS, omdat we 200 miljard dollar per jaar verliezen aan Canada. En dat ga ik niet laten gebeuren”, aldus Trump twee weken geleden. Het is duidelijk: hij wil zijn buurland gewoon hebben. In zijn uitspraken doet de Amerikaanse president al min of meer of de overname rond is. Zo noemt hij de Canadese president Justin Trudeau voor het gemak alvast gouverneur. En Canada moet wel luisteren. Zo niet, dan wil Trump de importtarieven –op termijn– behoorlijk ophogen.

De plannen van Trump stuiten bij veel Canadezen op weerstand. Daarom bekijken bijvoorbeeld veel klanten van supermarkten tegenwoordig het etiket van een product. Als daarop staat dat het uit de VS komt, gaat het weer terug in de schappen. Volgens reisbureaus gooien Canadezen hun vakantieplannen om. Een vakantie in de VS zien veel mensen niet meer zitten. Het aantal reizen daarheen is al met 30 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Verzetten

Jean-Daniel Ó Donncada, predikant van de Christian Church in Montréal, heeft tien dagen geleden in een open brief zijn geloofsgenoten in zowel Canada als de VS opgeroepen zich te verzetten tegen de „valse uitspraken” van Trump en die „luid en veelvuldig te veroordelen”.

Trumps claim op Canada lijkt ook effect te krijgen op de Canadese parlementsverkiezingen, die voor later dit jaar op de kalender staan. Met name Pierre Poilievre, de leider van de Conservatieve Partij in Canada, is door de uitspraken van de Amerikaanse president en zijn vriend Elon Musk is een lastig parket gebracht.

De leider van de Conservative Partij in Canada, Pierre Poilievre. beeld AFP, Andrej Ivanov

Voor de twee Amerikaanse leiders zijn er bijna te weinig superlatieven om de politiek koers van Poilievre te prijzen. Hij keert zich tegen de progressieve politiek van zittend premier Trudeau en strijdt met „gezond verstand” tegen elites en alles wat woke is. Daarbij bedient de Canadese conservatief zich vaak ook van dezelfde retoriek als Trump, gebruikt hij neerbuigende bijnamen voor zijn rivalen en belooft hij herstel van oude waarden.

Maar tegelijk kan het Poilievre stemmen kosten als hij de machtsaanspraken van Trump richting Canada niet veroordeelt. De kiezer zit daar wel op te wachten. Dat blijkt uit recente peilingen. Door Trumps uitspraken nemen de patriottische gevoelens in Canada toe en daardoor is de voorsprong van Poilievre in verschillende peilingen aanzienlijk kleiner geworden.

Carrièrepoliticus

Niet voor niets besteedde de leider van de Conservatieven tien dagen geleden, tijdens een bijeenkomst in Ottawa, veel tijd aan een reactie op de dreiging vanuit de Verenigde Staten. Hij beloofde toen „elke last te dragen en elke prijs te betalen om onze soevereiniteit en onafhankelijkheid te beschermen”.

Poilievre is een carrièrepoliticus en staat bekend om zijn strijdlust, sinds hij in 2004 op 25-jarige leeftijd in het parlement werd gekozen. Hij won het leiderschap van de Conservatieven in 2022, nadat hij meer dan welke andere politicus ook de vrachtwagenchauffeurs had gesteund. Die legden toen wekenlang de hoofdstad Ottawa lam om te protesteren tegen maatregelen in het kader van de coronapandemie.