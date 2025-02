Canada bestempelt drugsbendes als terreurorganisaties

Canada staat onder grote Amerikaanse druk om iets te doen aan fentanylsmokkel. Trump dreigde eerder met hoge importheffingen tegen de belangrijke handelspartner. Canada kreeg uitstel nadat het had beloofd om maatregelen te nemen op het gebied van misdaadbestrijding en grensbewaking. Het land stelde onder meer een fentanyl-tsaar aan om de illegale handel in de sterke pijnstiller tegen te gaan.

Canada speelt volgens officiële cijfers een kleine rol in de fentanylsmokkel naar de VS. Ongeveer 0,2 procent van de fentanyl die daar in beslag wordt genomen, zou vanuit Canada zijn ingevoerd.