Trudeau zegt dat Trump serieus van plan is Canada in te lijven

Buitenland

De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag op een bijeenkomst voor zakenlieden gezegd dat de Amerikaanse president Donald Trump serieus van plan is om Canada in te lijven. Trump zei de afgelopen weken meerdere keren dat hij van Canada de „51e staat” van de Verenigde Staten wil maken. „Dat is hij echt van plan”, zei Trudeau, die denkt dat Trump zo toegang hoopt te krijgen tot kostbare mineralen.