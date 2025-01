Hoe smart is de nieuwe Smart?

We wandelen, we fietsen, we rijden. Waarnaartoe? Waarmee? En wat gebeurt er allemaal onderweg?

Het huidige Smart ziet zich als een verse start-up onder de vleugels van Mercedes, die intussen de helft van de aandelen verkocht aan het Chinese Geely. Daar worden de nieuwe #1 en #3 geproduceerd op een bodemgroep die bekend is van de Volvo EX30. Het batterijaanbod bestaat uit 49 of 66 kWh. De laatste is snel leeg als veelvuldig aanspraak wordt gemaakt op het maximale motorvermogen van 272 pk. Van de voorspelde actieradius van 435 kilometer blijft in de praktijk zo’n 335 kilometer over.

Is de nieuwe Smart dan een van de vele tientallen elektrische Chinese merken die Europa overstromen? Mercedes is in de samenwerking verantwoordelijk voor de vormgeving en dat is duidelijk aan zowel het in- als het exterieur te zien. De achterkant zou zo de bekende ster kunnen dragen. Aan de binnenkant zijn tal van typische materialen en elementen van Mercedes herkenbaar. De vormgeving van de wielen heeft zelfs wat weg van een topklasse Maybach.

Het rijgedrag is opvallend comfortabel, waarbij met name de achteras goed is afgestemd. De auto heeft wat kenmerken van een SUV, maar gezien de hoogte van 1,556 meter gaat het hier om een gewone vijfdeurs hatchback. De gebruikers hebben volop opbergmogelijkheden, waaronder een gigantisch vak onder de middenconsole, die bijna organisch overvloeit in het dashboard.

Boven de drie ventilatieopeningen zit het centrale beeldscherm met een grafisch vrolijke indeling. Maar zoals bij veel Chinese auto’s is het een gedrocht wat betreft gebruiksvriendelijkheid. Wat dat betreft mijmeren we bij ”smart” over de simpele, oorspronkelijke Fortwo.