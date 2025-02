Goede verlichting is van groot belang om door het overige verkeer gezien te worden. Tegelijk is verlichting een fietsonderdeel dat gevoelig is voor storingen. De batterij van een lampje is leeg of het lampje is na het vallen van de fiets wellicht kapot. Niet vreemd dat een belangrijk deel van de Nederlandse fietsen geen of slechte verlichting voert.

BBB Cycling komt met een oplossing die tegelijk ook een extra functie biedt. De Signal Brake is een uiterst compact fietsachterlicht dat met een band heel gemakkelijk rond een zadelpen van verschillende diameter kan worden vastgemaakt. Wordt het donker dan kan de lamp door de fietser zonder af te stappen worden ingeschakeld. Maar het wordt nog mooier. Niet alleen schijnt de verlichting, waardoor de fiets opvalt in het verkeer, er zit ook een g-sensor in de lamp verwerkt die bij remmen de vertraging detecteert en de lamp feller laat branden. Kortom, een remlicht voor op de fiets. En dat zonder ook maar iets te hoeven installeren.

De lamp kent verder een geheugenstand zodat bij het inschakelen de laatst gekozen stand aan gaat. De batterij kan eenvoudig via een micro-USB-aansluiting worden opgeladen. De USB-poort op de lamp zelf is vergrendelend en sluit de poort waterdicht af. Mocht de batterij tijdens een lange fietstocht leegraken, dan kent de Signal Brake een veiligheidsmodus. Die houdt in dat de lamp nog vier uur knipperend zal branden, zodat de fietser in het donker nog steeds veilig thuis kan komen. De lamp vergeten uit te zetten? Geen nood, na drie minuten stilstand stopt de lamp er zelf mee. Overigens claimt de fabrikant een brandduur van 42 uur.

