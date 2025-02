Duitse christendemocraten willen snel begin coalitieoverleg

Voor een meerderheid in de Bondsdag kunnen de centrumrechtse partijen eigenlijk alleen een regering vormen met de SPD, die een historische nederlaag leed. De radicaal-rechtse AfD wordt uitgesloten.

De christendemocraten willen beginnen met gesprekken op topniveau zodra de nieuwe fractie van de SPD woensdag voor het eerst bijeen is gekomen. Deze eerste ronde moet ervoor zorgen „dat we daarna verkennende gesprekken kunnen beginnen”, aldus CSU-kopstuk Alexander Dobrindt in Duitse media. Het is nu aan de SPD om zich bereid te verklaren te onderhandelen, benadrukte hij.

CDU-leider Friedrich Merz, die waarschijnlijk de nieuwe bondskanselier wordt, had al duidelijk gemaakt voor Pasen een regering te willen hebben. De SPD wil alleen een coalitie aangaan als een meerderheid van de partijleden daar vooraf mee heeft ingestemd. „De leden hebben het laatste woord”, zei partijleider Lars Klingbeil.

Een raadpleging van de ongeveer 360.000 SPD-leden zou het strakke schema van Merz in gevaar kunnen brengen, meldt de krant Bild. Zoiets duurt ongeveer twee weken, schat de krant Süddeutsche Zeitung.

Ondertussen maakte Merz duidelijk niets te voelen voor een snelle hervorming van de Duitse limiet voor nieuwe schulden, de zogenoemde schuldenrem. Hij vindt het ook nog te vroeg om te zeggen of het huidige, vier jaar geleden gekozen parlement een enorme verhoging van de militaire uitgaven erdoor zou kunnen drukken. De sociaaldemocraten zeggen open te staan voor het idee om een grote stijging van de militaire uitgaven te financieren door de schuldenrem te versoepelen of door een speciaal fonds op te richten.