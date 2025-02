Consumentenwaakhond blaft tegen fabrikanten van hondenvoer, maar bijt nog niet

Brokken en andere voer voor Bello of Castor zijn niet bepaald goedkoop, weet elke hondeneigenaar. Volgens de website Dierenzorggids.nl kost de voeding voor hun blaffende beest tussen de 50 en 80 euro per maand. Dat is een fors deel van de totale kosten van een hond, want die bedragen gemiddeld rond de 1200 euro per jaar.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die de belangen van consumenten in de gaten houdt, zou het bedrag dat hondeneigenaren kwijt zijn aan voeding lager kunnen. Zij stelde namelijk vast dat verkopers van voer onder druk werden gezet door de leveranciers. Die willen de prijzen in de winkels op een hoog niveau houden.

Boetes

De ACM waarschuwde dinsdag negen producenten voor dit gedrag, en dreigde hen met forse boetes. Winkeliers mogen zelf de prijs bepalen van producten als hondenvoer. Het is verboden voor leveranciers om zich daarmee te bemoeien. Toch gebeurde dit wel, ontdekte de consumentenwaakhond.

„Op verschillende manieren werd druk uitgeoefend om de prijzen hoog te houden”, vertelde een woordvoerder. Zo werden winkeliers opdringerig vaak herinnerd aan de adviesprijs. De autoriteit benadrukt dat leveranciers alleen vrijblijvend advies mogen geven aan winkeliers over de verkoopprijs. Die hoeven daar dus niets mee te doen. „Op deze manier kunnen winkeliers eerlijk met elkaar concurreren en betalen hondeneigenaren een eerlijke prijs voor hondenvoer.”

Sommige leveranciers gaven groothandels zelfs de opdracht om met hun leveringen te stoppen als een winkelier zich niet aan de gewenste prijs hield. Dat is wettelijk verboden.

De betrokken producenten en groothandelaren riskeren hierdoor een boete die kan oplopen tot 900.000 euro of 40 procent van hun omzet. Maar de blaffende ACM bijt voorlopig nog niet. „We vinden het gedrag van de leveranciers onacceptabel, en willen dat ze hun gedrag veranderen. Daarom houden we het in eerste instantie bij waarschuwingen.”

Richtlijnen

Fabrikanten van dierenvoer hebben de beschuldigingen niet ontkend. Wel geven ze aan dat hun producten moeten voldoen aan strenge Europese richtlijnen. De kwaliteitseisen zorgen ervoor dat dierenvoer in Europa duurder is dan elders in de wereld.

Overigens is er niet altijd een relatie tussen de kwaliteit van hondenvoer en de prijs. In 2024 deed de Consumentenbond uitgebreid onderzoek. Daaruit bleek dat goedkopere producten soms van betere kwaliteit zijn dan duurdere.