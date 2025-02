Syrische Koerden noemen nationale dialoog ‘waardeloos’

In totaal 35 Koerdische organisaties stellen dat de bijeenkomst niet zal bijdragen aan „het vinden van echte oplossingen voor de voortdurende crises in het land”.

De Syrische interimpresident Ahmed al-Sharaa heeft de conferentie belegd om met vertegenwoordigers van verschillende groepen over de toekomst van het land te praten. Hij pleitte ervoor om alle gewapende groeperingen onder hetzelfde leiderschap te plaatsen. Daaronder zouden dan ook de Koerdische milities vallen.

Al-Sharaa is de leider van Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Strijders van deze islamitische strijdgroep wisten begin december met een bliksemoffensief dictator Bashar al-Assad te verdrijven. HTS was in een eerdere fase van de Syrische burgeroorlog nog verbonden aan terreurbeweging al-Qaeda, maar heeft die banden jaren geleden verbroken. Al-Sharaa laat tegenwoordig een gematigder geluid horen. Hij zegt de rechten van minderheden te respecteren en hoopt diplomatieke banden met de rest van de wereld aan te knopen.

Koerdische organisaties bekijken het nieuwe leiderschap met argwaan. Kort geleden waren er nog gevechten tussen HTS-strijders en Koerdische groeperingen. Tijdens de burgeroorlog kreeg de beweging van Al-Sharaa ook steun van Turkije, dat al decennia verwikkeld is in een strijd met de Turks-Koerdische PKK en ook herhaaldelijk legereenheden de Syrische grens over stuurde om tegen Koerdische milities te vechten.