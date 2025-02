Tramverkeer Amsterdam verstoord door stroomstoring bij remise

Binnenland

In Amsterdam rijden meerdere tramlijnen dinsdagochtend niet volgens dienstregeling door een stroomstoring bij een remise. Een woordvoerster van de Amsterdamse vervoerder GVB laat weten dat de storing maandagavond rond 20.30 uur ontstond, waardoor trams aan het einde van de dienstregeling niet in de remise in de Havenstraat konden worden gestald. De voertuigen zijn naar andere remises in de Lekstraat en Legmeerpolder gebracht. Ook staan meerdere trams bij haltes verspreid over de stad.