Musk: werknemers krijgen tweede kans om verslag te doen van week

Musk, adviseur van Trump en met zijn adviesorgaan DOGE aangesteld om een einde te maken aan „verspilling, fraude en misbruik” bij overheidsuitgaven, zei zaterdag dat alle overheidsmedewerkers hun werkweek uiterlijk maandagavond in een e-mail kort moeten beschrijven. Doen ze dat niet, dan riskeren ze ontslag.

Leidinggevenden bij onder meer de ministeries van Justitie, Defensie en Binnenlandse Zaken en overheidsinstanties als de FBI riepen medewerkers op niet op het verzoek in te gaan. Het ministerie van Volksgezondheid zei bijvoorbeeld dat wie de mail beantwoordt, „ervan uit moet gaan dat alles wat je schrijft wordt gelezen door kwaadwillenden”, schrijft The Washington Post. Het ministerie benadrukte dat er geen gevolgen voor medewerkers zullen zijn als zij niet reageren.

In een persconferentie noemde Trump het initiatief van Musk maandagavond „geniaal”. Wie niet reageert, zou „ontslagen” of „semi-ontslagen” worden, aldus de president, zonder daarover verder in details te treden. Er werken ruim twee miljoen Amerikanen bij de federale overheid.

In een hele reeks berichten op X sprak Musk maandagavond onder meer van een „werkelijk zeer triviaal verzoek”. Dat „zovelen zakken voor deze zeer eenvoudige test” roept volgens de miljardair vragen op over „de incompetente wijze waarop belastinggeld wordt uitgegeven”.