Trump over Oekraïne-gesprekken met Poetin: verlopen erg goed

De Verenigde Staten zijn onlangs met Rusland begonnen met gesprekken over Oekraïne, vooralsnog zonder Oekraïne of de rest van Europa erbij te betrekken. Rusland viel Oekraïne maandag precies drie jaar geleden binnen.

Trump schrijft dat hij de Franse president Emmanuel Macron op bezoek heeft gehad in het Witte Huis en dat zij samen een digitale G7-top over Oekraïne hebben bijgewoond. Volgens Trump uitten de aanwezige landen hun doel om de oorlog te stoppen en benadrukte hijzelf het belang van een deal die de Amerikanen voorziet van toegang tot zeldzame grondstoffen in Oekraïne. Een dergelijke overeenkomst moet „ervoor zorgen dat het Amerikaanse volk de tientallen miljarden dollars en militaire apparatuur die naar Oekraïne zijn gestuurd terugkrijgt”, aldus Trump, die ook schrijft dat zo’n deal de Oekraïense economie zal helpen groeien.