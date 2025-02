Tientallen gewonden door busongeluk in Duitse Saarbrücken

Volgens de politie zijn er ook jonge kinderen onder de gewonden, mogelijk in de kleuterleeftijd. Het ongeluk gebeurde rond 09.10 uur nabij een winkelcentrum in een buitenwijk van de hoofdstad van de zuidwestelijke deelstaat Saarland. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend.

Burgemeester Uwe Conradt van Saarbrücken heeft de plek van het ongeval bezocht, samen met de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Reinhold Jost. „Mijn gedachten zijn bij de gewonden en hun families”, zei hij na afloop van zijn bezoek in een verklaring. „Ik wens iedereen een spoedig en volledig herstel.”