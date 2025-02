China bereid om samen te werken met nieuwe Duitse leider

„China is klaar om het uitgebreide strategische partnerschap tussen de twee landen te versterken en uit te breiden”, zei woordvoerder Lin Jian van het ministerie. „China heeft de relatie met Duitsland altijd vanuit een strategisch en langetermijnperspectief bekeken en is blij dat Duitsland en de Europese Unie een belangrijke rol spelen in mondiale aangelegenheden”, aldus Lin.

Onder de coalitieregering van bondskanselier Olaf Scholz werd de relatie van Duitsland met China gevormd door een nieuwe China-strategie. Deze karakteriseerde het land als een partner, concurrent en systemische rivaal. Volgens Lin interpreteerde Beijing dit als een poging om zich terug te trekken.