België: onaanvaardbaar dat VS Rusland niet als agressor benoemen

Maandag wordt in een vergadering van de Verenigde Naties gestemd over een resolutie van de VS, waarin de Amerikanen Rusland niet expliciet aanmerken als de agressor. In die resolutie wordt ook niet geëist dat Russische troepen worden teruggetrokken uit Oekraïne.

„We herdenken de trieste derde verjaardag van de illegale inval van Rusland in Oekraïne”, zei Prévot. „We moeten Rusland absoluut blijven veroordelen en een nieuw pakket sancties instellen.” Dat laatste hebben de EU-ministers maandag gedaan. „En aan de andere kant moeten we onze sterke en permanente steun aan Oekraïne herhalen.”

Prévot heeft er geen goed woord voor over dat de VS maandag in de VN Rusland en Oekraïne over „één kam scheren. Er is een agressor en er is een slachtoffer”, zei de Belgische minister.

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vorige week een dictator en beschuldigde Oekraïne ervan de oorlog tegen Rusland te zijn begonnen. Deze uitspraken leidden internationaal tot veel ophef.