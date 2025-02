Oekraïne: recordaantal Russische droneaanvallen afgelopen nacht

138 drones zijn onderschept door de luchtmacht, 119 andere raakten „verloren” zonder schade te veroorzaken, aldus een woordvoerder van de luchtmacht op Facebook. Wat er met de andere tien drones is gebeurd, is onbekend. De drones werden afgeschoten op verschillende Oekraïense regio’s.

In verschillende regio’s werd schade gemeld, waaronder in Kyiv, Odesa en Zaporizja. In de stad Kryvyi Rih, in het zuiden van Oekraïne, werd volgens de lokale autoriteiten een man gedood door een Russische aanval.

Het Russische ministerie van Defensie meldde zondag twintig Oekraïense drones te hebben vernietigd.