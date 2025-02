Zelensky wil Trump ontmoeten voordat Amerikaan met Poetin praat

Zelensky maakt zich grote zorgen over de Oekraïense veiligheid na een eventueel akkoord met Rusland. De Oekraïense leider heeft meermaals duidelijk gemaakt dat volgens hem alleen Amerikaanse garanties die veiligheid kunnen waarborgen. Een Amerikaanse troepeninzet in Oekraïne ziet Zelensky dan ook als een „logisch” onderdeel van een mineralendeal met de VS. Trump wil toegang tot Oekraïense mineralen ter compensatie voor de vele miljarden dollars aan hulp die Oekraïne heeft gekregen onder de vorige regering. Overigens wacht Oekraïne volgens Zelensky nog op ongeveer 15 miljard dollar aan eerder toegezegde Amerikaanse militaire hulp.

Ook zei Zelensky dat hij hoopt dat ontmoetingen met bezoekende buitenlandse leiders op maandag, de derde verjaardag van de Russische invasie, een „keerpunt” in de oorlog met Rusland markeren. „We hebben morgen een belangrijke bijeenkomst, een top. Misschien wordt het een keerpunt, we zullen zien”, aldus Zelensky.

Onder anderen de Spaanse premier Pedro Sánchez, de voorzitter van de Europese Raad António Costa en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zijn maandag persoonlijk aanwezig in Kyiv. Andere leiders, onder meer uit Canada, Letland en Litouwen, nemen virtueel deel aan de bijeenkomst.