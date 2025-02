Collectief tegen Islamofobie: groei AfD gevaar voor Duitse moslims

Menebhi is niet verbaasd over de winst van de partij. „Dit is iets dat in heel Europa gaande is.” Hij wijst op de opkomst van radicaal-rechts in België, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland. „Dit is heel gevaarlijk voor Europa.” Ondanks dat partijen hebben gezegd niet te willen regeren met de AfD vreest Menebhi dat die kans alsnog aanwezig is. „Omdat het CDU ook migratie tot prioriteit heeft gemaakt.”